Deputado Claudinei fala sobre prorrogação de concurso e ações na ALMT

O deputado estadual Delegado Claudinei (PSL) considerou positiva a decisão do Governo do Estado de prorrogar os concursos públicos de Mato Grosso da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) de 2017, do Sistema Penitenciário de 2016 e do Sistema Socioeducativo de 2018, no Diário Oficial do Estado (DOE). As retificações dos prazos finais dos concursos foram feitas pelas Secretarias de Segurança Pública (Sesp) e Planejamento e Gestão (Seplag) e publicadas nesta semana no Diário Oficial.

A publicação atendeu um requerimento de autoria do parlamentar, que solicitou informações a respeito da prorrogação desses concursos públicos, principalmente devido aos candidatos aprovados e ainda não convocados pela Administração Pública estarem preocupados com o vencimento sem prorrogação.

“Desde o início do meu mandato acompanho a situação dos aprovados em concursos públicos da segurança pública. Já apresentamos requerimentos ao governo estadual que envolvem a prorrogação dos últimos concursos que já foram encerrados e homologados. Ontem, já tivemos as retificações quanto aos prazos de validade dos concursos da Politec e Sistema Penitenciário que era uma das preocupações dos aprovados que estão em cadastro de reserva. Espero que, logo, os classificados possam ser convocados e saírem dessa angústia da espera”, comentou o parlamentar.

No dia 18 de agosto Claudinei discutiu o assunto em reunião com o secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso (Seplag), Basílio Bezerra. Ele lembrou que a prorrogação dá mais tempo para que o Governo providencie a contratação de papiloscopistas e técnicos de necropsia e dos Sistemas Penitenciário e Socioeducativo.

“Agora, os classificados já estão garantidos com essas prorrogações e retificações quanto à validade desses concursos”, comentou o deputado.

Além de assegurar a validade do concurso, a prorrogação também garantirá economia, já que o Estado não precisará arcar com os custos de lançamento de novos editais.

Os prazos finais dos concursos públicos do Sistema Penitenciário referente ao edital de n.º 01/2016 e do Sistema Socioeducativo de n.º 01/2018 foram prorrogados, respectivamente, aos dias 23 de junho de 2024 e 08 de junho de 2023. Já o edital de n.º 01/2017 da Politec terá o prazo final para o dia 29 de abril de 2022.

LIVE

O deputado Claudinei Lopes participará hoje da live do Agora MT. Ele vai falar sobre a situação dos concursados e também das ações desenvolvidas na Assembleia Legislativa visando melhorias na área da Segurança, Saúde e direitos dos servidores.

O parlamentar também vai dar mais detalhes sobre o projeto visando dar o nome do bispo Dom Juventino Kestering ao campus da Unemat em Rondonópolis.

A live começa às 17 horas com transmissão ao vivo na página do Agora MT no Facebook. Pela página também é possível fazer sugestões e enviar perguntas ao parlamentar.