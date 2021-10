Deputado é contra câmeras em fardas de militares: “população pagará conta”

O deputado estadual João Batista (PROS) afirmou ser radicalmente contra a possibilidade de que câmeras passem a ser acopladas nas fardas de policiais militares em Mato Grosso para gravar as ações durante cumprimento de mandados de busca, apreensão e prisão no Estado.

A medida já é aplicada em estados como São Paulo, Santa Catarina e Rondônia e vem sendo estudada também por Mato Grosso.

“Não acho necessária a adoção dessa medida, sou totalmente contrário. O que eu puder fazer para que isso não aconteça, vou fazer. As pessoas têm que tomar cuidado com esse discurso de que policial mata porque quer e que é preciso usar câmeras [para monitorar as ações”, argumentou o parlamentar.

“Não podemos partir do pressuposto que todo policial vai cometer erro ou é criminoso, corrupto. Quem vai pagar [a conta] lá na frente é a própria população”, emendou.

João Batista, que é policial penal, afirmou que os policias atuam em situações de extremo risco.

Desta forma, eventuais mecanismos de “controle” podem levar os militares a ter um receio na hora de adotar determinada conduta ou de agir em uma situação de confronto.

“O trabalho dos policiais, em determinadas situações, é um trabalho de extremo risco. Essas câmeras vão inibir a ação policial. Sabemos que em alguns estados reduziu a letalidade por parte do policial. Mas é a letalidade de quem? Do cidadão de bem? Ou estamos falando de um bando de criminosos que confronta a polícia, que não se preocupa se o policial tem um fuzil nas mãos e mete bala?”, questionou.

“Só o policial vai se sentir prejudicado naquele momento, porque vai ficar com receio de agir para salvar a vida de um cidadão. Todo o trabalho de inteligência das forças de segurança não pode ser jogado fora por excesso de zelo de algumas pessoas”, concluiu.