Desembargador quer saber situação de assessor de Emanuel na cadeia

O desembargador Marcos Machado, do Tribunal de Justiça, deu prazo de 24 h para que a direção do Centro de Custódia de Cuiabá (CCC) informe a situação prisional do advogado Antônio Monreal Neto.

Ele respondia pela chefia de gabinete do prefeito afastado Emanuel Pinheiro (MDB) e foi preso na terça-feira (19), durante operação Capistrum.

O magistrado requereu as informações para avaliar um pedido da defesa de Neto – representada pelo advogado Francisco Faiad. A defesa pediu a conversão da prisão temporária em domiciliar.

“[a intenção é saber] a situação prisional do investigado, em especial sobre as condições do local onde ele se encontra. Após receber as informações o desembargador vai decidir sobre o pedido da defesa”, informou a assessoria do Poder Judiciário.

Na decisão em que determinou a prisão de Neto, o desembargador Luiz Ferreira da Silva apontou que ele atrapalhou às investigações relativas à esquemas operados no âmbito da secretaria de Saúde.