Dia das Crianças: além de presentes, mato-grossenses devem movimentar pizzarias e sorveterias

No próximo dia 12 de outubro, data em que se comemora o Dia das Crianças, pouco mais da metade dos mato-grossenses (53%) pretendem presentear na data. A pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa e Análise da Fecomércio em Mato Grosso (IPF-MT) descobriu, ainda, que 16% irão levar as crianças para passear. Os locais pretendidos serão pizzarias (46%) e sorveterias (40%).

O presidente da Fecomércio-MT, José Wenceslau de Souza Júnior, destacou a importância dos números, que são animadores. “Com certeza, a movimentação no comércio e serviços será maior nos dias que antecedem a data, por ser um final de semana. No entanto, outros números da pesquisa ainda nos deixam cautelosos”.

O alerta de Wenceslau Júnior ficou para os 31% dos entrevistados que afirmaram que não pretendem fazer nada. Desses, 28% alegaram estar desempregados, 22% preferem economizar e 18% pela questão financeira apertada. A maior parte (32%) foi por não ter alguém próximo.

Brinquedos predominam

Para os que irão dar presentes, os tradicionais brinquedos ainda são maioria (65%), seguido de roupas (16%), calçados (12%) e aparelhos eletrônicos ((6%). As lojas de ruas também serão mais procuradas pelos consumidores (51%), em seguida vem as de shopping (28%) e Shopping Popular (11%). Já o valor pretendido para gastos está em R$172,20.

Com relação ao passeio, a média de gesto para comemorar a data está em R$ 134,40. “A flexibilização das medidas restritivas vão ajudar a impulsionar os estabelecimentos comerciais, um reflexo do aumento da vacinação em todo estado, que já chega a 36,6% do total de imunizados tanto com as duas doses quanto a dose única da vacina contra Covid-19”, destacou o presidente da Fecomércio-MT.