Direito à saúde mental será tema de Roda de Conversa nesta segunda (18)

Promotores de Justiça que atuam em Mato Grosso, na defesa da criança e do adolescente e da cidadania, participam nesta segunda-feira (18), às 9h, de uma Roda de Conversa para discutir alternativas que possam garantir o cumprimento da meta estabelecida no Planejamento Estratégico Institucional referente ao direito à saúde mental de crianças e adolescentes. A discussão ocorrerá pela plataforma teams.

O evento é uma realização das Procuradorias Especializadas da Criança e do Adolescente e da Cidadania, com parceria do Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude e do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (CEAF).

“Nessa roda de conversa virtual vamos discutir alternativas para envolvermos os municípios e o Estado na busca por caminhos que possam ampliar a cobertura da rede de cuidado e tratamento ambulatorial de crianças e adolescentes no que se refere ao uso abusivo de substância psicoativa”, adiantou o procurador de Justiça Paulo Roberto Jorge do Prado.

Segundo ele, a programação do evento inclui exposições dos promotores de Justiça Nilton César Padovan, Márcio Florestan Berestinas, Carlos Rubens de Freitas Oliveira Filho e Enaile Laura Nunes da Silva.