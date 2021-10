Dois homens são baleados e encontrados mortos em carro

Dois homens foram vítimas de um homicídio a cerca de 65 km de Primavera do Leste (MT), em uma comunidade conhecida como ao ‘Alminhas’ pertencente ao município de Poxoréu (MT). As vítimas foram identificadas como Carlos Henrique de Souza Nascimento de 24 anos e Vilmar Moreno de 51 anos. Os dois homens foram encontrados dentro de um carro picape Fiat Toro de cor vermelha, em uma estrada de chão.

A Polícia Militar (PM) recebeu a informação do crime e seguiu para o local junto com uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Quando as viaturas chegaram no local, encontraram as vítimas dentro do carro. O veículo ainda estava com o motor funcionando e com os faróis acesos. A equipe do SAMU constatou as mortes.

Segundo informações, as vítimas foram atingidas por vários disparos de arma de fogo. A linha de investigação aponta que os dois homens foram vítimas de uma emboscada em virtude do local e condições apresentadas pelo veículo que pegou fogo parcialmente no painel.

Equipes da Perícia Oficial e Identificação Técnica (POLITEC) e Polícia Civil (PC) também estiveram no local. Nenhum suspeito foi identificado.

Conforme a PM, Carlos Henrique tinha passagens pelos crimes de ameaça, furto, receptação e estelionato e Vilmar Moreno tinha passagem por recepção. Os dois eram moradores da cidade de Primavera do Leste.