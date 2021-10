Dudu diz que má fase do Palmeiras é culpa do elenco

O atacante Dudu comentou sobre o mau momento que vive o Palmeiras em entrevista à TV Palmeiras. Sem vencer no Brasileirão a quatro partidas, o time foi ultrapassado pelo Flamengo na tabela e distanciou-se do líder Atlético-MG, diminuindo consideravelmente as chances de título no torneio.

Segundo o ídolo alviverde, a responsabilidade pela má fase é dos jogadores e, por causa disso, apenas eles que podem mudar o rumo da situação.

– Nós jogadores que chegamos nessa situação de não vencer os jogos no Campeonato Brasileiro e só a gente que vai poder tirar o Palmeiras dessa situação. Temos que trabalhar mais e entrar mais focados nos jogos – afirmou.

Em entrevista coletiva após a derrota para o Red Bull Bragantino no último sábado (9), o treinador Abel Ferreira, por sua vez, assumiu a culpa pelas falhas da equipe e apontou que os erros individuais também são de responsabilidade da comissão técnica.

O duelo contra o time de Bragança Paulista marcou o reencontro do Verdã com a torcida no Allianz Parque. Durante os 90 minutos, o público incentivou a equipe, mas após o apito final, parte dos palmeirenses vaiou em função do revés.

Para Dudu, as vaiais são direito do torcedor e o importante é que eles apoiem o Palmeiras enquanto a bola estiver rolando, como foi o caso da última partida.

– A gente fica feliz pela volta da torcida, mas triste pelo resultado. Importante ter eles do nosso lado, apoiando o jogo todo. Eles vaiaram um pouco depois do jogo, mas estão no seu direito, querem ver o Palmeiras bem. Contamos com o apoio deles até o final da temporada – declarou.

O Alviverde volta a campo nesta terça-feira (12) contra o Bahia, em busca de uma recuperação no Brasileirão. O duelo acontece às 21h30 (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador.