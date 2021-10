Dupla suspeita de realizar ‘delivery’ de drogas é presa

Dois jovens de 19 anos e 22 anos foram presos pelos investigadores da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (DERF) suspeitos de comercializar entorpecentes na modalidade ‘delivery’. As prisões foram feitas nesta quinta-feira (07), em Rondonópolis (MT). Os indivíduos devem responder pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas.

A Polícia apreendeu entorpecentes, dinheiro, balança de precisão, caderno de anotações com contabilidade de tráfico de drogas e outros materiais.

As investigações apontam que a dupla fazia entrega de drogas nas regiões dos bairros Jardim Morumbi, Vila Mamed, Jardim Maracanã, Jardim Maria Tereza, Residencial Magnólia e na região do Distrito Industrial, onde se concentram a maioria dos caminhoneiros.

As investigações ainda apontam que os suspeitos eram sócios no crime. Eles comercializavam pasta base de cocaína e maconha.

A dupla usava uma motocicleta Titan de cor preta e uma bolsa térmica de cor laranja onde carregavam os entorpecentes para realizar as entregas. Essa foi uma estratégia na tentativa de despistar as equipes policiais, mas através de investigação foi possível lograr êxito em realizar as prisões em flagrante.