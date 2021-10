Durante conversão, carro acaba acertando motociclista no Jardim Adriana

Mais um acidente foi registrado em Rondonópolis nesta quarta-feira (06). Desta vez, um motociclista de 39 anos ficou ferido após a batida com um veículo Uno.

Segundo informações repassadas à equipe do AGORA MT, tanto o carro quanto a moto seguiam pela avenida Fernando Correa, mas em sentido opostos, quando a condutora do Uno fez a conversão para acessar a avenida Elias Farah Filho e acabou batendo no motociclista.

Ela afirmou que parou, deu seta, mas não viu que o motociclista estava na pista.

Ele caiu e teve um corte no rosto, mas estava consciente. Ele foi socorrido pelo Samu e encaminhado a Unidade de Saúde.

Moradores afirmaram que os acidentes são constantes na via e que falta sinalização e um quebra-molas no local.