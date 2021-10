Educadores participam de assembleia em Rondonópolis para discutir situação na rede estadual

Cerca de 100 educadores participaram da Assembleia Geral realizada na manhã de hoje (27) pela subsede do Sintep em Rondonópolis. Conforme o sindicato, os profissionais representam pelo menos 13 escolas que decidiram aderir ao dia estadual de paralisação em Mato Groso.

A secretária de Comunicação afirmou que a participação reduzida já era esperada, por causa da preocupação com o risco da Covid-19. “Saindo de um isolamento social de quase dois anos por causa da pandemia e retomando atividades presenciais, consideramos positiva a atividade. É natural que muitas pessoas não se sintam totalmente seguras em participar de atividades com um número maior de pessoas”.

A Assembleia foi realizada na quadra da escola EMOP e discutiu temas como o retorno integral das aulas presenciais, a taxação dos aposentados e a transferência para os municípios da responsabilidade pelos anos iniciais do ensino fundamental.

Também houve manifestações nesta quarta-feira em Cuiabá e nos principais municípios do Estado. Segundo o Sintep, o objetivo é alertar a sociedade para medidas que fragilizam o ensino e também a condição dos servidores públicos.

“É um movimento contra a política de desmonte da educação pública de MT. A realização dos atos foi deliberada pela categoria no último conselho de representantes contra arrocho salarial; o fechamento de escolas, ‘prefeiturização’ dos anos iniciais do ensino fundamental sem debate com a comunidade escolar. Também lutamos contra a falta de respeito à gestão democrática e contra a PEC 32 (da Reforma Administrativa), entre outras pautas”, disse Maria Celma.

Também para esta quarta-feira o Sintep/MT agendou manifestações na Assembleia Legislativa e na sede do Tribunal Regional do Trabalho, em Cuiabá. O sindicato ainda não divulgou balanços sobre esses atos, considerados os principais eventos do dia de paralisação.