Em 18 meses, SP registra a menor marca de internados por Covid-19

O estado de São Paulo registrou, neste domingo (3), menos de 4,5 mil internados por Covid-19. O número é o menor dos últimos 18 meses e quase cerca de sete vezes menor que o registrado no pico da segunda onda, que chegou a ultrapassar 31 mil pacientes com a doença.

Atualmente, há 4.497 pessoas hospitalizadas, sendo 2.176 em UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e 2.321 em enfermaria. Marca similar havia sido atingida pela última vez em 10 de abril de 2020, com 1.919 pessoas em UTI e 2.689 em leito clínico, totalizando 4.608 pacientes.

As taxas de ocupação dos leitos de UTI também estão entre as menores da história da pandemia, com 31,4% no estado e 39,5% na Grande São Paulo.

No decorrer da pandemia, até o momento, houve 4.369.538 casos, dos quais 4.152.447 pacientes já estão recuperados, incluindo 450.626 que foram internados e receberam alta hospitalar. Houve também 150.064 óbitos.