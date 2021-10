Em Cuiabá, sepultamento é “regado a Heineken” e viraliza nas redes; Veja

Um sepultamento, no mínimo inusitado, acabou viralizando nas redes sociais. Realizado no Cemitério Parque Bom Jesus, em Cuiabá, o funeral foi “regado” a Heineken e ao som de um dos hits do momento, a música “Coração Cachorro”.

O vídeo com a despedida de familiares e amigos foi publicado no perfil Perrengue Mato Grosso, no Instagram. A vítima seria um motorista de aplicativo, identificado como “Marcão”.

Na postagem, amigos dizem que o velório “animado” teria sido um pedido da vítima que, recentemente, foi submetida a uma cirurgia de vesícula. O procedimento teria sido realizado com sucesso, mas ele acabou falecendo posteriormente.

“Marcão era motorista de aplicativo. Faleceu decorrência de uma cirurgia. Esse foi um pedido dele se algo desse errado”, diz um comentário na publicação.

A coluna não conseguiu entrar em contato com os familiares.

Veja vídeo: