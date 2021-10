Em pleno desenvolvimento, Santiago do Norte terá conectividade 4G, rara no campo brasileiro

Principal polo do agronegócio brasileiro, o Mato Grosso segue em pleno desenvolvimento.

Os números mostram que no estado, a última safra de grãos teve crescimento de 9,3% no estado, superando a média nacional, que marcou 3,8%. Com isso, novos projetos surgem no estado para o desenvolvimento de diversas regiões. Além da construção de uma ferrovia estadual, o desenvolvimento de uma nova cidade no norte do estado já é realidade.

Santiago do Norte, bairro no município de Paranatinga, busca emancipação. Para isso já conta com mais de sete mil hectares prontos para receberem famílias, com energia elétrica, encanamento de água e asfalto, em sua grande parte, finalizado. Agora, a novidade é a chegada de conectividade 4G.

“Nós estamos fazendo um projeto piloto com várias empresas do Brasil para tornar o campo cada vez mais tecnológico e com isso melhorar o desenvolvimento e a produtividade”, afirma Carlos Vinicio Rodriguez, coordenador técnico do projeto campo conectado da PUCRio.

Rodriguez afirma que o projeto vislumbra oferecer tecnologia para os produtos do campo, mas para isso é necessário tempo e estudo. “Identificamos as barreiras que teremos como o clima, uma possível instabilidade da rede elétrica. Tudo planejado para ser uma rede confiável para o pequeno, médio e grande produtor e para que seja utilizada por anos”, completa.

Destoando das áreas planas de Santiago do Norte foi instalada uma torre de 60 metros de altura, equipada com estação de radiofrequência, que fornece sinal 4G em um raio de 20 quilômetros. O projeto permitirá conectar máquinas, equipamentos e produtores em diferentes pontos da propriedade.

O presidente da Anatel celebra a chegada do 4G em Santiago do Norte e ressalta a importância da tecnologia no agronegócio. “A conectividade digital está chegando no campo. O agronegócio representa 25% do PIB brasileiro e soluções de conectividade certamente vão contribuir para o aumento da produtividade e, consequentemente, ao desenvolvimento econômico da região”, afirmou Leonardo Euler de Moraes.

Enquanto 98% das áreas urbanas já contam com conectividade, apenas 11% das áreas rurais têm sinal 4G. Mais uma vez, Santiago do Norte se destaca, caminhando para um rápido desenvolvimento.

“Chegamos em Santiago do Norte há 20 anos e temos o sonho de fazer algo grande aqui. Plantamos soja, a [rodovia] BR chegou, e hoje isso é uma realidade para o Mato Grosso”, afirmou Odir Nicolodi, fazendeiro e empresário responsável pela emancipação do distrito.

“Hoje nós temos 110 quilômetros liberados para obras no ano que vem. A cereja do bolo de Santiago do Norte é a Ferrovia de Integração Centro Oeste (FICO). Hoje aqui é um celeiro do agronegócio, empresas estão chegando e por isso estamos abertos à população que queira vir nos ajudar a criar uma nova região do agro no Mato Grosso”, finalizou.