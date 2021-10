Em Rondonópolis, quase 50% da população já está totalmente imunizada contra a Covid-19

A campanha de vacinação contra a Covid-19 em Rondonópolis continua em ritmo acelerado. Uma prova disso, é o total de moradores já imunizados com as duas doses no município, que já chega a 49,94% da população.

Já com a primeira dose, 92,25% da população vacinável já está imunizada.

No total, 271.837 doses já foram aplicadas desde o início da vacinação.

Nesta sexta (8), a primeira dose será disponibilizada para adolescentes de 13 anos sem comorbidades. Também seguirá aplicando a terceira dose para idosos com mais de 60 anos, que foram imunizados com a segunda dose há mais de seis meses.

A vacinação destes públicos acontece, das 8h às 10h30 e 13h às 16h, no ESF André Maggi, ESF Pedra 90, ESF Padre Rodolfo, ESF Serra Dourada, ESF Canaã, ESF Ipiranga, ESF Mathias Neves, ESF Itapuã, ESF Cardoso, ESF Alfredo de Castro, C.S Conjunto S. José e C.S Cohab.