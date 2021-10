Empresa de qualificação profissional foi homenageada pela Câmara municipal

O empresário Carlos Rufino foi homenageado pela Câmara de Vereadores, em razão do apoio institucional que deu ao processo de vacinação na cidade, que ocorreu na Central de Vacinação, nos últimos três meses.

Rufino é proprietário da escola técnica profissionalizante Mais.

A moção de aplausos entregue ao empresário foi de autoria do vereador presidente da Câmara, Roni Magnani (SD). Ele explicou que Rufino disponibilizou alunos da sua escola para atender a demanda de trabalho da Central de Vacinação. “Não houve questão financeira e sim a vontade de ajudar”, explicou Magnani.

O vereador ainda classificou como trabalho de excelência, a participação dos alunos da escola durante o período.

A participação dos alunos contou como estágio em saúde pública, do curso técnico em enfermagem. “Não tenho dúvida que vocês vão se tornar profissionais ainda melhores”, disse o vereador.

Emocionado, Carlos Rufino, agradeceu à Câmara e ao presidente da Casa. Ele lembrou que a sua família tem história com a cidade, desde 1964, quando seu pai Aguinaldo Rufino, veio à cidade para instalar a primeira agência do Banco do Brasil. O pai de Rufino foi fundador de um dos mais tradicionais clubes da cidade, a Associação Bancária de Rondonópolis (ABR). “Nós sempre tivemos compromisso com a nossa cidade”, disse.