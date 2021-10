Empresa remove lixo descartado em local indevido no Jd. Ana Carla

A direção da empresa Casa das Bombas manteve contato hoje (11) com a redação do AGORA MT para confirmar a retirada de materiais que haviam sido depositados indevidamente em um terreno no Jardim Ana Carla. O caso foi divulgado na semana passada e a empresa havia se comprometido a fazer a limpeza, realizada na manhã desta segunda-feira (11).

Os materiais, pedaços de madeira e canos, foram encontrados por uma equipe de fiscalização conjunta coordenada pela Prefeitura. Conforme a empresa, o descarte incorreto descumpre as orientações e ocorreu por uma falha do funcionário encarregado de realizar o serviço.

“A nossa orientação é que o descarte do lixo seja feito sempre no local apropriado, o Ecoponto que se encontra próximo ao local onde foi encontrado o entulho. Já reparamos o problema e tomamos as medidas para que isso não volte a ocorrer”, disse Ana Cláudia, uma das proprietárias.

A empresária também reiterou que só ficou sabendo do problema após o contato feito pela reportagem do AGORA MT. “O funcionário não nos avisou e também não houve contato por parte dos órgãos públicos”.

“Agradecemos o contato feito por vocês. Tomamos as providências assim que soubemos do fato e reiteramos nossa defesa de que o descarte deve ocorrer nos locais adequados”, destacou Ana Cláudia.