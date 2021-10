Empresas de call center terão de oferecer chamadas em vídeo

Os mato-grossenses que têm deficiência auditiva terão um instrumento importante para acessar serviços de call centers. A partir de agora as empresas que administram centrais de atendimento telefônico terão de oferecer também chamadas de vídeos.

A medida está prevista na Lei 11529/2021, sancionada nesta semana pelo governador Mauro Mendes. A iniciativa partiu de um projeto apresentado pelo deputado estadual Thiago Silva (MDB), aprovado pela Assembleia Legislativa.

A nova lei trata dos serviços de atendimento ao cliente (SACs) e congêneres, que deverão aderir às chamadas de vídeo para garantir a acessibilidade deste segmento da população de Mato Grosso.

Com a sanção da lei, as empresas deverão ter atendentes qualificados em Língua Brasileira de Sinais (Libras) para atender as pessoas surdas.

As centrais de atendimento que não obedecerem a norma serão multadas. Em caso de reincidência, a multa poderá ser duplicada.

“Nosso objetivo é a inclusão de pessoas que possuem problemas de surdez e precisam de ter um atendimento digno e humanizado por parte dos call centers. Como presidente da Comissão do Direito do Consumidor da AL-MT continuarei trabalhando para garantir todas as prerrogativas e direitos, sempre pensando na inclusão social”, disse o deputado.