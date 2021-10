Empresas são denunciadas por lixo jogado em terreno baldio em Rondonópolis

Duas empresas de Rondonópolis foram denunciadas por despejo de lixo em um terreno baldio próximo ao Jardim Ana Carla. Os boletins de ocorrência foram registrados na quarta-feira (06), mas o caso só foi tornado público ontem (09). Conforme a Prefeitura, houve infração à Lei 9.605/98, que trata dos crimes ambientais.

As empresas denunciadas são a Pantanal Caminhões e a Casa das Bombas. A Prefeitura disse que após o registro do BO solicitou que a Pantanal Caminhões retirasse o material do local e fizesse o descarte correto.

A reportagem não conseguiu contato com os proprietários da empresa Pantanal Caminhões. Já os representantes da Casa das Bombas dizem que não foram contatados pelas autoridades municipais.

“A nossa empresa não faz esse tipo de descarte. A orientação é fazer no Ecoponto, de forma adequada. Mas vamos verificar o que ocorreu e, e se for o caso, providenciaremos o recolhimento dos materiais e tomaremos todas as medidas cabíveis”, afirmaram.

FISCALIZAÇÃO CONJUNTA

Nos dois casos a identificação foi feita em uma ação conjunta realizada por fiscais da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, do Gabinete de Apoio à Segurança Pública (Gasp) e também por agentes da Polícia Judiciária Civil.

Ao investigar os materiais jogados no local eles encontraram notas fiscais que possibilitaram a identificação dos suspeitos. Também foram encontrados pedaços de canos utilizados para irrigação, pedaços de madeira, peças de veículos pesados, e ainda outros itens considerados comuns para descarte em lixo doméstico.

“O terreno onde foi localizado o descarte está localizado próximo à unidade do Ecoponto da Rodovia do Peixe, construído e mantido integralmente pela Prefeitura para receber os materiais que não podem ser descartados em lixo comuns, muito menos serem despejados em terrenos baldios ou áreas de preservação”, informou a assessoria de comunicação do município.

A Prefeitura orienta que o descarte seja feito de acordo com a lei, utilizando preferencialmente quando possível os ecopontos.

Conforme o município, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a PJC e o Gasp vão manter de forma permanente o trabalho conjunto para coibir o descarte irregular de lixo em áreas de preservação da cidade e o trabalho será intensificado.

(com informações da Assessoria)