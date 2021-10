‘Encontro de Empreendedores’ terá palestras com empresários renomados e entrada 100% beneficente

Nesta sexta-feira (22), quem participar do ‘Encontro de Empreendedores’ além de muito conhecimento e troca de experiência irá também ajudar a Santa Casa. Isto porque, todo o valor arrecadado na entrada será doado para instituição.

Vale salientar que a contribuição acontecerá na entrada do evento.

A noite será de palestras com empresários renomados como, Dr. Aires, médico referência em implantes capilares, Thiago Sperança do Tropical Supermercados, Gleyson Hollatz da Salas Incorporadora, Gilberto Goellner do grupo Girassol, Bruno Lessa, autor de quatro livros sobre o mercado imobiliário e Erik Penna, palestrante e autor de seis livros.

De acordo com o organizador do evento, Hedley Reis, esta será uma ótima oportunidade para contatos profissionais, troca de experiências e parcerias, já que mais de 40 empresas irão participar do evento e expor os trabalhos.

O evento começa às 19h no Prime Centro Empresarial, localizado na avenida Tiradentes, centro da cidade.