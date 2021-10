Espanha apreende mais de 400 kg de cocaína em contêiner que saiu do Brasil

As forças de segurança espanholas apreenderam 450 quilos de cocaína no porto de Valência dentro de um contêiner procedente do Brasil, introduzidas com o sistema chamado de “gancho cego”.

O contêiner chegou ao porto em 17 de setembro, quando os agentes, durante uma inspeção de rotina, observaram sinais de violação, informou a Guarda Civil espanhola nesta sexta-feira (1º).

Levando em conta o local de origem da mercadoria declarada e as anomalias detectadas, foi decidido estabelecer uma vigilância discreta, dada a suspeita de que o contêiner poderia ter algum tipo de substância ilícita removida por alguém relacionado com as atividades do porto.

Após vários dias de vigilância sem resultado, o contêiner foi finalmente inspecionado. As autoridades encontraram 15 sacolas esportivas com as drogas entre o resto da mercadoria.

O sistema de “gancho cego” consiste na introdução de mercadorias ilícitas em contêineres de carga legal sem o conhecimento do exportador ou do importador. Trata-se de alterar o selo do contêiner para que as pessoas com acesso às instalações portuárias que tenham sido contatadas anteriormente façam a remoção das drogas, de modo que o contêiner continue o percurso programado.