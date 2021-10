Estado publica lei que estimula escolas a adotarem práticas sustentáveis

Foi publicado no Diário Oficial do Estado a Lei 11.506/21, que cria o Programa Escola Sustentável e Selo Sustentável em Mato Grosso. De autoria do deputado estadual Thiago Silva (MDB) ela orienta as escolas a implementarem políticas públicas, práticas e ações que visem ao desenvolvimento sustentável, de modo a contemplar as necessidades da comunidade escolar, incentivar a comunidade em geral à adoção de hábitos voltadas à preservação dos recursos naturais e à construção de um ambiente ecologicamente sustentável.

Dentre as ações a serem desenvolvidas na lei, cita-se projetos voltados ao controle do consumo de água e energia elétrica, objetivando-se a economia de recursos naturais, coleta seletiva de óleo e resíduos sólidos, para a reciclagem de materiais, oficinas de manipulação de materiais recicláveis e reciclados.

Também são ações do projeto a preservação das áreas verdes existentes nas escolas e no seu entorno, ações que visem ao incentivo da produção e do consumo de alimentos orgânicos, cultivo de hortas e palestras temáticas abertas a toda a comunidade, sempre atinentes à ecologia e à sustentabilidade.

“A lei trata justamente neste momento de crise hídrica a necessidade do cuidado com os recursos naturais do nosso Estado. Vamos apoiar a Seduc para implementar as ações nos 141 municípios de Mato Grosso, pois precisamos de ações concretas para garantir políticas sustentáveis eficazes para cuidado com as próximas gerações”, disse o deputado Thiago Silva, autor da lei.

As escolas que aderirem ao programa Escola Sustentável e que comprovarem a adoção da maior parte das práticas e atividades receberão o Selo Escola Sustentável, emitido por órgão definido em regulamento, e poderão, inclusive, adicionar os dizeres “Escola Sustentável” junto à designação da instituição de ensino.

“Essa lei será importante para as escolas de Mato Grosso aderirem aos programas de sustentabilidade com objetivo de ensinar boas práticas para nossas crianças e jovens”, disse a professora Eliana Costa.