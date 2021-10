Estrangeiros vacinados podem entrar nos EUA a partir de 8 de novembro

A Casa Branca anunciou nesta sexta-feira (15) que as fronteiras terrestres e aéreas dos Estados Unidos serão reabertas, a partir de 8 de novembro, para passageiros vindos do exterior que tenham completado o esquema de vacinação contra a covid-19.

As restrições de chegada ao país estavam em vigor desde o início da propagação do novo coronavírus, em março do ano passado, ainda no governo do ex-presidente Donald Trump. O atual chefe de governo, Joe Biden, manteve as medidas ao assumir o cargo.

“A nova política de viagem dos Estados Unidos, que exige a vacinação dos viajantes estrangeiros, começará em 8 de novembro. Este anúncio e a data se aplicam tanto às viagens internacionais aéreas como terrestres”, afirmou Kevin Muñoz, um dos porta-vozes da Casa Branca, no Twitter.

Os Centros para Prevenção e Controle de Doenças (CDC), principal agência federal de saúde pública, informou anteriormente às companhias aéreas que todas as vacinas aprovadas pela FDA [Agência de Medicamentos e Alimentos dos Estados Unidos] e pela OMS (Organização Mundial da Saúde) serão aceitas para viagens aéreas.

A CoronaVac, da fabricante chinesa Sinovac e produzida no Brasil pelo Instituto Butantan, está na lista de imunizantes autorizados pela OMS, dessa forma, os brasileiros que receberam as duas doses dessa vacina estão autorizados a entrar em território norte-americano. Assim como quem recebeu as doses da Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen e SinoPharm.