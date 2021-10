Ex de Marília Mendonça quebra silêncio e rebate boatos de traição

Murilo Huff quebrou o silêncio e rebateu os boatos de que teria traído a ex-namorada, a cantora Marília Mendonça. A sertaneja também já falou sobre o assunto e criticou os responsáveis pelos rumores. O fim do relacionamento foi confirmado no último dia 28 de setembro.

“Acordei com alguns perfis de fofoca me mencionando dizendo que eu traí a Marilia. O que não é verdade. O motivo do nosso término não tem nada a ver com isso. Será que não entendem que essas mentiras prejudicam a vida das pessoas?”, escreveu o cantor, no Twitter.

E completou: “Sempre fui muito discreto em relação a minha vida pessoal e sou apedrejado o tempo todo por isso. Simplesmente porque confundem essa discrição com ‘não estar nem aí’ ou ‘não gostava dela.’ É até triste ter que vir aqui explicar isso”.

Por fim, o compositor pediu respeito aos internautas. “Aos que dizem que eu nunca gostei dela, aprendam uma coisa: parem de resumir a vida de vocês no que veem na tela do celular. Não é porque não mostramos todos os milhares de momentos felizes que tivemos juntos que não fomos felizes. Nós simplesmente optamos por ser discretos na vida pessoal.”

Marília Mendonça também negou que tenha sido traída pelo ex-namorado por meio das redes sociais. “Mais uma vez, de forma muito previsível, inventaram histórias com relação ao término do meu relacionamento. Mais uma vez a mesma história. ‘Porque houve traição.’ Não são nem criativos. Não dá para inventar uma outra história?”, disse a famosa.

A cantora afirmou, ainda, que está cansada do estereótipo de sofrimentos alimentado por suas composições musicais. “Pegam o estereótipo de Marília Mendonça, de sofrimento, e colocaram na cabeça de vocês. E é sempre a mesma história […] Pelo amor de Deus, existem outras pessoas envolvidas. Existe o meu filho, o pai do meu filho. Existia um relacionamento em que fui muito feliz. Não tem historinha de novela. Por que sempre tem que ter um final trágico?”, completou.

Por fim, a artista fez um alerta sobre as consequências de notícias falsas na vida dos envolvidos. “Começou a invenção de história desse povo que não tem o que fazer. E eu já tinha até previsto, né? Parem de mentir envolvendo vidas. Isso ainda vai acabar mal. Não acreditem em nada que vocês não ouvirem da minha boca ou da boca da pessoa envolvida. Cansada de tudo isso.”

Vale lembrar que o casal já tinha rompido o relacionamento uma vez, em julho do ano passado. Na ocasião, Marília pediu que os fãs respeitassem o momento difícil, negou os boatos de traição e disse que o término foi amigável.