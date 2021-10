Ex-secretário apontou “interesses escusos” de Emanuel em contratações na Saúde

A operação Capistrum, que resultou no afastamento do prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (MDB) do cargo, teve como ponto de partida um acordo de não persecução cível firmado pelo ex-secretário de Saúde, Huark Douglas, com o Ministério Público Estadual (MPE).

A operação desbaratou um esquema de supostas ilegalidades na Saúde do Município, entre as quais, contratações temporárias realizadas para atender a interesses políticos, sobretudo, de vereadores que compõem a base governista na Capital.

“Se extrai dos documentos apresentados e das declarações prestadas pelo ex-Secretário Huark que o acordante apresentou 259 ‘Contratos de Prestação de Serviço por Excepcional Interesse Público’, que estariam somente com a assinatura dos contratados, mas que não teria a assinatura dele como gestor da aludida secretaria, tendo em vista o fato de ter se recusado a assiná-los por entender que havia interesses escusos do Prefeito Emanuel Pinheiro”, diz trecho da decisão assinada pelo desembargador Luiz Ferreira da Silva e que resultou no afastamento.

Ainda conforme o ex-secretário, tais contratações seriam um “canhão político” para conseguir apoio político.

Também de acordo com o ex-gestor, o volume de contratação na Saúde da Capital não era compatível com as necessidades da pasta.