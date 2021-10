Ex-senador critica fusão: “coisa mal feita e pode não dar certo”

Ex-senador por Mato Grosso e um dos fundadores do Democratas no Estado, Júlio Campos classificou como “uma coisa mal feita” a decisão da sigla pela fusão com o PSL.

A criação do “União Brasil”, já aprovada em convenção do PSL e DEM, ainda precisa ser oficializada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Na avaliação de Campos, a medida pode não dar certo mais adiante. Ao tratar do assunto, ele ainda afirmou que a fusão foi uma decisão tomada de forma unilateral pelo presidente nacional do DEM, ACM Neto.

“Vejo como um erro grave o ACM Neto ter tomado essa decisão por conta própria e sem ouvir as bases. Nunca recebi um telefonema para saber se nós, fundadores do DEM, concordávamos com essa fusão”, disse.

“Foi uma decisão pessoal do presidente com sua cúpula. Isso é coisa mal feita e pode não dar certo”, acrescentou o político.

Saída do partido

Nos últimos meses, Júlio Campos chegou, inclusive, a admitir a possibilidade de voltar a encarar às urnas.

Desta vez, para pleitear uma vaga a deputado estadual – cargo ainda não ocupado por ele, que também já foi prefeito, deputado federal e governador.

Agora, ele não descarta até mesmo abandonar os quadros da nova sigla.

“O quadro agora é outro. No DEM, eu estava como pré-candidato. No União Brasil não sei nem se vou continuar filiado. Vamos aguardar. Ainda é muito cedo para decidir qualquer coisa”, resumiu o político.