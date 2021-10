Exportações de Rondonópolis ultrapassam U$ 1,7 bi em 9 meses

Rondonópolis atingiu U$ 1.729,28 bilhão em exportações no acumulado de nove meses de 2021. Com isso, o Município se mantém em primeiro no ranking de maior exportador de Mato Grosso. No Brasil, Rondonópolis figura como o 19º maior exportador. Os dados são do Ministério da Economia.

No período, as exportações de Rondonópolis representaram 10,8% do total exportado por Mato Grosso e 0,8% das exportações brasileiras. O superavit da cidade no período compreendido entre janeiro e setembro chegou a U$ 982,36 milhões. Somente em setembro, Rondonópolis exportou um total de U$ 133 milhões.

Entre os principais produtos exportados pelo Município no período está a torta e outros resíduos da extração do óleo de soja, que representou 50% do total das exportações entre janeiro e setembro deste ano. Em seguida, o produto mais exportado por Rondonópolis é a soja, mesmo triturada, representando 29% das exportações. Ainda se destacam o algodão, que representou 7,9% do total exportado no período, a carne bovina congelada (4,3%) e o milho (3,9%).

Os países que mais compraram produtos exportados pela cidade são a China, a Tailândia, a Indonésia e o Irã. A China aparece como país que mais comprou, com U$ 556 milhões em produtos exportados por Rondonópolis.

IMPORTAÇÕES

Rondonópolis também mantém destaque com relação às importações e de janeiro a setembro deste ano, é o Município que mais importou em Mato Grosso e o 40º no Brasil. Foram importados um total de U$ 814,92 milhões no período. Esse montante equivale a 42,1% do total de importações de Mato Grosso entre janeiro e setembro e 0,5% do total importado pelo Brasil.

Os principais produtos importados pelo Município são os fertilizantes, seguidos de inseticidas e adubos. A maior parte desses produtos são comprados da Rússia, Canadá, Estados Unidos e China.