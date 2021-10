Falta de insumos para a safra já preocupa autoridades nacionais

O risco da falta de insumos para o plantio da safra 2021/2022 é real e pode comprometer os resultados do agronegócio brasileiro no próximo ano. O alerta e do senador Zequinha Marinho (PSC-PA), que pediu uma reunião especial da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária (CRA) no Senado para discutir a ação.

A reunião será na próxima quinta-feira (21), às 8h, e acontecerá de forma semipresencial. Os parlamentares devem apresentar dados atualizados e discutir ações visando prevenir prejuízos maiores.

“A ameaça de falta de insumos para o plantio da safra 2021/2022 é motivo de preocupação. Nos últimos meses, surgiram informações de sojicultores sobre atrasos na entrega – e o que é mais preocupante – do cancelamento de contratos e de pedidos de compra de fertilizantes e defensivos, entre eles do herbicida glifosato, um dos mais utilizados no planeta”, afirma Marinho.

Para o senador, a falta desses produtos pode comprometer a produção rural, reduzindo volume e qualidade da safra de grãos, principalmente soja e milho, impactando toda a cadeia produtiva e aumentando a inflação dos alimentos.

“Sem fertilizantes e defensivos, as lavouras perdem produtividade, que é vital para a garantia da renda dos produtores e da sustentabilidade social e ambiental, pois representa produzir mais alimentos com menor utilização de recursos e de área de plantio”, argumenta Zequinha.

Foram convidados para o debate Sérgio de Zen, diretor-executivo de Política Agrícola e Informações da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), e Antonio Galvan, presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Soja (Aprosoja).

Também devem participar representantes do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, do Ministério das Relações Exteriores e do Ministério de Minas e Energia.

O presidente da CRA é o senador Acir Gurgacz (PDT-RO).

(com informações da Agência Senado)