Faturamento do setor de Franchising cresce 45% pelo aumento do empreendedorismo

O empreendedorismo por necessidade é algo que cresceu no Brasil com a pandemia. O desemprego chegou na marca de 14,76 milhões de pessoas, de acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Nesse montante, há muitas pessoas que receberam rescisões e que precisam investir em algo seguro, que gere renda para a família, e que recebam o suporte necessário.

De acordo com a ABF (Associação Brasileira de Franchising) o faturamento do setor teve variação positiva de mais de 48% no 2º trimestre de 2021 em comparação com igual período de 2020.

Segundo o estudo, feito em parceria com a empresa de pesquisas AGP, o faturamento no 2º tri de 2019 foi de R﹩ 43,122 bilhões, passou a R﹩ 27,720 bilhões no ano passado e chegou a R﹩ 41,140 bilhões de abril a junho deste ano. A variação foi de -35,7% de 2019 para 2020 e de +48,4% para 2021. A receita do franchising mostra, portanto, recuperação significativa no trimestre pesquisado, quando comparado ao ápice dos efeitos da pandemia (em 2020).

Com o desemprego, e muitos profissionais estagnados nas suas posições de trabalho em decorrência da crise econômica oriunda da pandemia, a procura por cursos de qualificação cresceu. Seja para conseguir um emprego e/ou crescer na própria empresa. Segundo o Google, de agosto de 2020 para agosto de 2021, o aumento na procura por cursos de inglês, no Brasil, foi 23% maior. Ou seja, apostar em educação em um momento que todos precisam se qualificar é a garantia de empreender em algo assertivo.

O empreendedorismo também tem sido uma forma para manter as pessoas que querem seu próprio negócio e possuir uma renda estável. O mês de janeiro de 2021 foi responsável por um recorde no número de novos negócios no país. Foram 312.462 aberturas para registros de microempreendedores individuais (MEI,s), segundo um levantamento feito pela Serasa Experian.