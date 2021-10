Felipão pode ser demitido do grêmio caso não vença o Cuiabá

Felipão ainda está garantido no cargo de técnico do Grêmio para o jogo contra o Cuiabá, nesta quarta-feira (6), às 21h30 na Arena. Entretanto, um novo tropeço pode dar fim a esta passagem do treinador. Não há garantias de que ele seguirá em caso de um novo revés.

A direção já discutia a permanência do campeão do mundo com a Seleção Brasileira para 2022. A ideia era mantê-lo, já que o contrato vai até o fim da próxima temporada, dando a ele mais reforços para formar um time com a sua cara. Contudo, as duas péssimas atuações recentes tiraram essa certeza.

O presidente do clube, Romildo Bolzan fala pouco sobre o momento vivido por seu time, está escondido. É Marcos Herrmann quem dá declarações, muitas delas que causam polêmicas. Mas, ele não falou recentemente sobre o futuro do treinador Felipão, apenas disse que era preciso mais trabalho.

Felipão vai ser demitido se não vencer o Cuiabá?

É provável que seja dispensado sim, caso o Grêmio não ganhe esse jogo. Contudo, não é possível afirmar que isso acontecerá de fato. Em suma, se a equipe fizer um péssimo jogo mais uma vez e for derrotada em casa de novo, aí não vai ter jeito e Scolari vai cair.

Brasileirão entrou em um mês com jogos nas quartas e domingos. Serão várias rodadas em pouco tempo. Sendo assim, mudar o técnico pode não ser o melhor caminho, já que o novo profissional contratado teria apenas tempo para conversar e pouco para treinar sua equipe.