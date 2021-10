Ferrovia estadual trará benefícios ao produtor e impacto positivo na economia do Mato Grosso

O agronegócio segue na contramão da crise econômica causada pela pandemia do novo coronavírus: no Mato Grosso, a última safra de grãos (2019/2020) teve crescimento de 9,3%, chegando a 74 milhões de toneladas de acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) – volume muito superior à média da produção nacional, que teve crescimento de 3,8%. Segundo o Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária (Imea), a projeção é chegar a 120 milhões de toneladas até 2030.

O transporte ferroviário é uma das principais opções para transporte de grãos da região centro-oeste para os portos brasileiros. A Rumo, maior operadora brasileira de ferrovias, irá construir a primeira Ferrovia Estadual de Mato Grosso. A F.A.T.O. (sigla para Ferrovia Autorizada de Transporte Olacyr de Moraes) irá conectar Cuiabá e as cidades de Nova Mutum e Lucas do Rio Verde, no norte do estado, a Rondonópolis, município do sul onde inicia a Ferronorte, que forma o principal corredor de exportação de grãos do País, via porto de Santos.

“As ferrovias minimizam o impacto que temos com o custo do frete rodoviário. O frete rodoviário é adequado para pequenas distâncias. Toda vez que usamos o modal rodoviário para longas distâncias, acabamos pagando altos valores”, afirma Edeon Vaz, diretor-executivo do Movimento Pró-Logística e consultor da Aprosoja MT.

VANTAGENS PARA O PRODUTOR

Adelino Bissoni, pequeno produtor de milho e soja de Rondonópolis, lembra dos benefícios do modal na região. “A ferrovia chegou aqui em 2013 e conseguiu levar boa parte da produção, liberando os caminhões que iam das fazendas para Santos, dando oportunidade para aumentar o volume de produção. A chegada de caminhões em Santos e em Paranaguá sempre foi muito tumultuada, mas a chegada do trem foi primordial para que isso melhorasse”, disse.

Ele também afirma que com a chegada de linhas no norte do estado, tanto os grandes produtores quanto os pequenos serão beneficiados, dado que o gargalo nas rodovias será menor. “Chegando em Nova Mutum e Lucas do Rio Verde, libera as fazendas para ampliarem suas produções. Com a ferrovia tendo um preço mais em conta, o produtor terá um frete mais barato e, com o passar dos anos, o preço vai ficar mais competitivo”, afirma Bissoni.

Presidente da Associação Mato-Grossense dos Produtores de Algodão (AMPA), Paulo Sergio Aguiar corrobora com Bissoni. Para ele, tanto o pequeno quanto o grande produtor serão beneficiados com a chegada da F.A.T.O.

“Isso ajuda a melhorar o fluxo tanto ao pequeno, quanto ao grande produtor. Hoje há um custo alto para colocar uma tonelada no Porto através de caminhões. Jogar isso em cima do trilho é ter uma redução muito boa, é possível economizar de 30% a 40%”, diz Aguiar.

EFICÁCIA ECONOMIZA TEMPO E TEM IMPACTO NO BOLSO

Paulo Sergio também ressalta que a economia feita pelo produtor escoando via trilhos traz benefícios para todo o Mato Grosso. “Dá um impacto em todo o Estado. Quando tem sobra de dinheiro na mão do empresário, do produtor, esse dinheiro circula nos municípios e aquece toda a economia nos municípios atingidos pela logística dos trilhos”.

O Terminal de Rondonópolis (TRO) da Rumo tem capacidade para receber dois mil caminhões por dia no auge da safra e conta com trens de 120 vagões. De lá, são 1,6 mil quilômetros para o porto de Santos, o principal do país, numa viagem de 84h. A eficiência fica clara em números. Cada trem pode transportar até 11 mil toneladas, capacidade semelhante à de 261 caminhões.

Aguiar aproveita para falar sobre a preocupação sobre um possível desemprego no setor rodoviário. “Não vai parar de existir o frete da fazenda ao armazém, da fazenda aos trilhos ou do armazém direto aos trilhos. Vamos ter os fretes longos só para mercadorias muito específicas”, reforça.

Os novos trilhos vão ligar Lucas do Rio Verde e Cuiabá ao TRO, seguindo em direção ao porto de Santos. A construção prevê 730 quilômetros de linha férrea – a previsão é que as obras iniciem em 2022, com o trecho entre Cuiabá e Rondonópolis sendo entregue em 2025. A operação de Lucas do Rio Verde deve começar em 2028. Serão investidos valores entre nove e R$ 11 bilhões, com a expectativa de 230 mil empregos diretamente gerados.