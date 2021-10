Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Saúde passará por completa auditoria

O prefeito em exercício José Roberto Stopa determinou a realização de um auditoria na folha de pagamento da Secretaria Municipal de Saúde. O anúncio da medida foi feito na sexta-feira (22).

O ato coordenado pelo prefeito em exercício englobará uma análise detalhada tanto de servidores ativos como também os inativos. A partir da verificação, Stopa pretende ter acesso as informações que permitirão fortalecer o controle sobre os gastos públicos, por meio de medidas estratégicas para Gestão de Pessoas e Gestão Previdenciária.

Os trabalhos começarão já na próxima semana e serão realizados em conjunto com a Procuradoria Geral do Município (PGM), Controladoria Geral do Município (CGM), e Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Cuiabá (Cuiabá-Prev). Serão verificadas todas as práticas administrativas e operacionais inerentes a consolidação e pagamento da folha salarial.

“O que estamos fazendo é complementando as ações que já estão em funcionamento no Município. Cuiabá tem sempre buscado se aprimorar na transparência pública, garantindo a consolidação dos controles interno, externo e social. É um trabalho contínuo, que será fortalecido e gerará importantes resultados para a sociedade”, explica José Roberto Stopa.