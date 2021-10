Fotógrafo captura luta entre sucuri e jacaré no Pantanal em Mato Grosso

O fotógrafo americano Kim Sullivan, apaixonado pela diversidade do ecossistema brasileiro, publicou registros nas redes sociais de sua passagem pelo Pantanal mato-grossense. Em uma das imagens, ele mostra a luta de uma sucuri com um jacaré, na região do Porto Jofre, no município de Poconé, próximo de Cuiabá.

Segundo o fotógrafo, após um longo período de briga, ambos os predadores se retiraram do local e a batalha deu empate.

Retrato da vida selvagem

Kim Sullivan é um fotógrafo que adora registrar a vida selvagem, e faz isso há 21 anos. O Pantanal é um dos seus lugares favoritos desde 2015. Em cada vez, passa 10 dias andando de barco na região em busca dos melhores cliques.

O registro do jacaré com a sucuri foi uma cena épica para Kim, pois em 21 anos fotografando a vida selvagem, ele nunca havia registrado uma imagem como aquela luta.

Batalha épica

A sucuri ficou enrolada no jacaré de uma forma impressionante. O fotógrafo conta que foi uma luta muito valente, para ambos os predadores e que durante a batalha, era difícil saber quem ia vencer, mas a luta terminou em empate e os dois seguiram seu caminho.