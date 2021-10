FT recupera cerca de R$ 30 mil proveniente de roubo e prende indivíduo com passagem por latrocínio

Um casal foi preso nesta quarta-feira (06), pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. Também foi apreendida uma grande quantidade de dinheiro no bairro Padre Lothar, em Rondonópolis-MT.

De acordo com informações do Sargento Claudeir da 14ª Companhia de Força Tática, através de uma denúncia anônima foi informado que o suspeito teria chegado em uma residência do bairro com uma arma de fogo e dinheiro.

De imediato, os militares iniciaram rondas nas imediações e com êxito encontraram o suspeito em frente a casa.

Na abordagem, o homem, que já possui passagem por latrocínio, apresentou grande nervosismo e jogou o celular no chão com intenção de quebra-lo.

Em revista domiciliar, foi encontrado e apreendido diversos relógios, celulares, uma pistola 380, um simulacro de arma de fogo e cerca de R$30 mil, dinheiro este, provavelmente arrecadado através do roubo de uma carga de soja.

Na casa havia uma mulher, que foi detida junto com o suspeito. Ela não tinha passagens criminais.