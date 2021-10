FT recupera veículo oriundo de estelionato e prende suspeitos com droga e dinheiro

Três indivíduos foram presos na sexta-feira (11) no bairro Vila Jardim, em Rondonópolis-MT, suspeitos realizarem o crime de estelionato e associação ao tráfico de droga.

A 14ª Companhia de Força Tática da Polícia Militar estava em rondas no bairro, quando notaram atitudes suspeitas de um trio que estava transitando em um veículo Corolla.

Foi realizado abordagem e em revista ao automóvel foi encontrado, em uma repartição de vidro, três porções pequenas apresentando ser maconha e uma grande quantidade de dinheiro, mais de R$ 5 mil.

Os indivíduos, que já possuem passagens criminais, foram questionados sobre o dinheiro, porém, eles não souberam explicar a procedência.

Diante dos fatos, os suspeitos foram presos e conduzidos para a delegacia.

A PM entrou em contato com a proprietária do Corolla e ela relatou que o veículo é oriundo de estelionato, onde foi feita a venda e não cumprido o valor do pagamento no qual foi realizado um BO sobre a situação.