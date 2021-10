Gabi Brandt fala sobre Gui Araujo: ‘Ameaçava acabar com minha vida’

Gabi Brandt marcou presença no ‘PodCats’, podcast apresentado por Virginia Fonseca e Camila Loures, nesta quinta-feira (28) e falou sobre o seu relacionamento anterior com o peão de A Fazenda 13, Gui Araujo.

Durante o papo, ela comentou algumas falas polêmicas ditas pelo influenciador sobre seu suposto envolvimento com Jade Picon enquanto ela estava namorando João Guilherme. “Ele pega uma coisa e manipula, inventa uma história. Acho que pode ter acontecido [o affair com Jade], mas eu não acredito que foi da maneira que ele está contando. Eu já vi ele comentando outras situações que eu estava presente e não aconteceram”, disse ela.

A influenciadora acredita ainda que os argumentos de Anitta sobre Gui sofrer com o transtorno de mitomania, de mentir compulsivamente, seja real. “Eu tenho 100% de certeza naquilo que ela disse, porque eu convivi e era uma coisa muito nítida.”

Gabi também rebateu uma fala do ex sobre o fim do namoro deles. “Ele disse que nosso relacionamento era perfeito, mas terminou porque mandaram uma foto de uma garota no colo dele. Na primeira vez que descobri uma traição foi pegando conversas, mas depois de muito rolo acabei voltando. Isso aconteceu outras vezes”, revelou.

Por fim, a influenciadora disse que o Gui a ameaçava para que não terminassem o namoro. “Ele dizia que ia se matar, ameaçava acabar com a minha vida. Era muito tenso, minhas amigas famílias ficavam desesperadas. Minha mãe ficou doente e dizia que eu iria morrer. Ele nunca me bateu, mas já socou um móvel do meu lado, colocou o dedo na minha cara e gritou”, contou.