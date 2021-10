Gerente de loja é brutalmente assassinado e tem faca cravada na cabeça

O gerente de uma loja, identificado como Leandro Alves de Teles, 38 anos, foi brutalmente assassinado, neste sábado (16), no Centro, em Campo Novo do Parecis (MT). O suspeito foi preso pela Polícia Militar (PM) minutos após o crime. A vítima foi esfaqueada em plena luz do dia e ficou com a arma do crime cravada na cabeça.

Conforme informações do Boletim de Ocorrência, o suspeito desconfiava que a esposa tinha um caso com a vítima.

O indivíduo disse que foi tirar satisfação com o gerente, momento em que ocorreu o crime.

Imagens de uma câmera de segurança, mostram o momento exato em que o gerente passa correndo e depois volta cambaleando em busca de socorro. Mesmo com a vítima já caída, o suspeito continua dando as facadas. Leandro foi morto com mais de 20 facadas.

Após o crime, o suspeito foge e deixa a faca cravada na cabeça da vítima.

A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) esteve no local e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames de necropsia.

O caso é investigado pela Polícia Civil.