Governador cita “vida normal” defende 100% do público nos estádios

O governador Mauro Mendes (DEM) defendeu a liberação de 100% do público nas praças esportivas em Mato Grosso, o que inclui a Arena Pantanal. O estádio vem recebendo jogos do Cuiabá na série A do Campeonato.

Atualmente, por força de uma lei estadual, está permitida a ocupação de 35% do estádio – seguindo alguns critérios como testagem com exame RT-PCR ou imunização do público com duas doses da vacina contra a Covid-19.

O projeto que permitiu a volta dos torcedores as arquibancadas foi proposto pelo deputado estadual Eduardo Botelho (DEM) e sancionado por Mendes.

No último sábado (2), o Cuiabá realizou sua primeira partida já com a presença de público.

“Existe uma lei que foi aprovada pela Assembleia, que eu sancionei e que estabelece algumas regras de restrições. Acho que temos que revisitar esse tema. Vou propor isso ao presidente da Casa, Max Russi e também ao Botelho”, disse Mendes, ao ser questionado sobre o assunto.

“Precisamos olhar dentro de uma lógica atual. Quando fizeram a lei, há dois meses, vivíamos outra realidade. Hoje, já reduzimos praticamente 50% das UTIs Covid – tínhamos 605 e hoje temos em torno de 300 e – mesmo assim temos 30% de ocupação”, argumentou o governador.

Segundo ele, assim como as demais atividades, os estádios podem retomar a realidade do período anterior à pandemia.

“Temos um momento diferente e dá para ir tomando o rumo da vida normal com tudo. Estamos em um evento normal aqui, o que diferencia de tempos outrora é o uso da máscara. Vamos continuar de máscara e ter vida normal, seja no estádio, no trabalho. A vida precisa continuar e está continuando”, concluiu.