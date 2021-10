Governador destaca trabalho que garante MT como Estado com segurança jurídica para investidores

O governador Mauro Mendes participou nesta sexta-feira (15.10) do 1º Encontro de Líderes e Empreendedores do Brasil, em Tangará da Serra, onde apresentou as potencialidades econômicas e os investimentos feitos pelo Governo para promover o desenvolvimento do Estado.

Para um grupo de investidores, ele destacou que Mato Grosso tem atualmente o ambiente propício para atrair empresas, já que oferece segurança jurídica.

“Estamos em um Estado abençoado, com excelentes oportunidades e conseguimos com muito trabalho criar um ambiente para que as empresas possam investir e crescer, gerando emprego e renda. Hoje, oferecemos segurança jurídica, o que é fundamental para os empresários”, destacou.

Mauro Mendes ponderou que o trabalho realizado, que proporcionou a democratização de acessos aos incentivos ficais, coloca o Estado na mesma frequência do setor empresarial. Atualmente, é possível realizar todos os procedimentos de solicitação de incentivos fiscais via internet, com resposta em 48 horas.

“Fico feliz que o Governo está na mesma frequência que o setor empresarial espera. Hoje, somos um Estado com potencial para atrair grandes investidores, como está acontecendo”, ressaltou.

Nos últimos anos, conforme lembrou Mauro Mendes, após muito trabalho, o Estado conseguiu consertar as contas públicas, facilitando a atração de investimentos, como as concessões de estradas e ferrovia.

“Realizamos o maior investimento com recursos próprios no Estado. São 2.500 km de chão virando asfalto, mais hospitais e escolas sendo construídos, entre tantas outras ações. Tudo para melhorar a vida de quem vive aqui”, reforçou.

Entre as ações de governo para o setor industrial, as reduções do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) tiveram grande impacto. Na palestra aos empresários, Mauro Mendes lembrou do corte do imposto para o setor de etanol de milho, como forma de contribuir para impulsionar a produção.

“Saímos de 7%, para alíquota de 5% do ICMS cobrado nas operações de etanol de milho, um dos menores do país. Mato Grosso tem um povo que trabalha muito e se conquistamos tanto até agora, imagina com todos os investimentos em logística que estão acontecendo, como asfalto novo nas rodovias e a 1ª Ferrovia Estadual”, completou ele, ressaltando ainda que “ninguém vai segurar o crescimento desse Estado”.

Homenagens

Pelas ações realizadas em Tangará da Serra, o governador recebeu como homenagem do prefeito Vander Masson, o Tangará de Ouro, maior honraria do município. “Estamos muito gratos por todo investimento que o governo tem feito no nosso município”, destacou.

Outra homenagem ao gestor estadual foi conferida pelo ex-senador e empresário, Cidinho Santos. “O governador recebe esta homenagem porque hoje temos segurança jurídica e um Estado competente. Nós, do setor empresarial, reconhecemos e valorizamos esse trabalho e essa homenagem é por isso”, afirmou Cidinho.

Também foram homenageados os secretários de Estado Mauro Carvalho (Casa Civil), Rogério Gallo (Fazenda), Cesar Miranda (Desenvolvimento Econômico) e o presidente da MT Par, Wener Santos.

A primeira-dama Virginia Mendes e a secretária de Comunicação, Laice Souza, também acompanharam a comitiva do governador, entre outras autoridades.

O encontro foi realizado pela Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Associação Comercial e Empresarial (ACITS) e Sindicato Rural, com apoio do Governo do Estado e demais parceiros.