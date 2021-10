Governador vai inaugurar novo Socioeducativo e assinará convênios em Rondonópolis

O governador Mauro Mendes vai inaugurar na próxima segunda-feira (04) as novas instalações do Centro de Atendimento Socioeducativo (Case) de Rondonópolis, que abriga menores em situação de conflito com a lei. A inauguração será no período da manhã e é um dos principais pontos da agenda que o governador cumprirá durante todo o dia na cidade (veja abaixo).

O novo Centro Socioeducativo começou a ser construído em julho do ano passado e terá capacidade para abrigar até 60 garotos de Rondonópolis e municípios vizinhos. Com 2.949 m² de área construída, a nova sede terá uma área destinada à parte administrativa, salas de aula, campo de futebol gramado e estacionamento para servidores.

Atualmente os menores ficam abrigados na sede da antiga Delegacia Municipal, que há anos tem sido alvo de motins e de ações judiciais, por causa das condições insalubres e por não oferecer as condições adequadas ao atendimento.

Conforme o Governo, a nova sede é mais segura e dará mais qualidade aos atendimentos psicológicos e educacionais. Com o investimento, será possível intensificar também as parcerias com a iniciativa privada visando a inserção dos menores no mercado de trabalho.

AGENDA

Esta será a quarta vez que o gestor visita a cidade, a segunda em menos de duas semanas. Além de inaugurar a sede do CASE, desta vez a agenda prevê também a inauguração da reforma da Escola Estadual Marechal Dutra, o lançamento do Patrulhamento Rural Georreferenciado e a vistoria de obras no município.

Mauro Mendes chega ao município às 7h30, nas Glebas Rio Vermelho e Miau, onde se reúne com moradores e autoridades locais. Na sequência, às 8h45, ele inaugura o novo Centro de Atendimento Socioeducativo (CASE), onde foram investidos R$ 9,1 milhões.

Às 10h, o governador vistoria as obras da ponte sobre o Rio Vermelho e de implantação da Avenida W11.

Já às 12h10, Mauro Mendes segue para o Distrito Razia, onde será realizada solenidade para assinatura do convênio para as obras de asfaltamento dos distritos industriais e da ordem de serviço da reforma da Escola Técnica Estadual.

O convênio para asfaltar 100% das ruas dos distritos industriais de Rondonópolis foi firmado no último dia 23 de setembro com o prefeito José Carlos do Pátio.

O Governo de Mato Grosso irá investir um total de R$ 60 milhões, sendo R$ 40 milhões em recursos próprios e R$ 20 milhões por emenda do senador Carlos Fávaro, para executar os serviços. A Prefeitura aportou outros R$ 30 milhões, totalizando R$ 90 milhões em investimentos nas regiões industriais da cidade.

Depois, o governador segue para a inauguração da reforma e ampliação da Escola Estadual Marechal Dutra, com investimentos de R$ 4,4 milhões. Às 15h, ele vistoria as obras da Escola Militar.

Às 16h, Mauro Mendes lança o Patrulhamento Rural Georreferenciado, na sede da Aprosmat. O serviço vai contar com quatro viaturas e 12 policiais militares, que farão a vigilância constante de propriedades rurais do município.

Veja a seguir o cronograma da visita de Mauro Mendes a Rondonópolis:

7h30 – Chegada a Rondonópolis e encontro com moradores das Glebas Rio Vermelho e Miau

8h45 – Inauguração do Complexo Socioeducativo

10h – Vistoria às obras da ponte sobre o Rio Vermelho e de implantação da Avenida W11

12h10 – Assinaturas do convênio para obras no Distrito Industrial e para Intervenção Predial da Escola Técnica Estadual, no Distrito Razia

14h – Inauguração da reforma e ampliação da Escola Estadual Marechal Dutra

15h – Vistoria às obras da Escola Estadual Tiradentes

16h – Lançamento do Patrulhamento Rural Georreferenciado, na sede da Aprosmat

(com informações da Secom/MT)