Governo anuncia investimentos em municípios da região do Araguaia

O governador Mauro Mendes confirmou ontem que vai investir cerca de R$ 4 milhões em obras de infraestrutura na região do Araguaia. O anúncio foi feito durante reunião com o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Max Russi (PSB), prefeitos e outros representantes da região. Um dos investimentos confirmados foi a reforma do Centro de Reabilitação de Fisioterapia em Pontal do Araguaia.

De acordo com o prefeito, Adelcino Lopo (MDB), só o projeto de reconstrução do centro de reabilitação prevê um orçamento de R$ 450 mil. Desse montante, R$ 200 mil serão oriundos de emenda parlamentar do deputado Max Russi. Já R$ 1,5 milhão será investido em obras de infraestrutura no município.

“Foi uma reunião bem produtiva. O mais importante é que saímos daqui com o recurso garantido para o reforma do centro de reabilitação de fisioterapia, que está com os equipamentos sucateados e prédio em péssimas condições”, disse Adelcino.

Novo São Joaquim também teve reivindicações atendidas pelo chefe do Executivo Estadual. Conforme o prefeito Leonardo Zampa (PL), um aporte R$ 2 milhões foi garantido para o investimento em equipamentos que vão assegurar o início das atividades de uma fábrica de rações, com a previsão de gerar mais de 50 empregos diretos.

Outra pauta debatida na reunião foi apresentada pelo o Sindicato Rural de Barra do Garças. O presidente do sindicato, Eduardo Baroni, o diretor Jonathan Mattos e o tesoureiro da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Mato Grosso (Famato), Vilmondes Sebastião Tomain deram início as tratativas para um pedido de apoio técnico ao evento Araguaia Tecno Show.

O encontro também contou com a participação do deputado Federal Carlos Bezerra (MDB), vereador Carpegiane Gonzaga (PSB) e autoridades locais.