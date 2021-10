Governo de MT destinará R$ 6 milhões para realização de 56 mil procedimentos oftalmológicos

O Governo de Mato Grosso anunciou neste sábado (09.10) o repasse de R$ 6 milhões, por meio do Programa Mais MT Cirurgias, para o Hospital Filantrópico de Oftalmologia Lions da Visão. O repasse será feito conforme produção. A estimativa é de que sejam realizados 56 mil procedimentos ambulatoriais e cirúrgicos via Sistema Único de Saúde (SUS).

“Hoje o programa Mais MT Cirurgias tem disponível mais de R$ 100 milhões para investir em cirurgias eletivas em parceria com os hospitais e municípios. Dessa forma, vamos conseguir minimizar dores e salvar vidas de muitas pessoas. Esse recurso destinado para o Instituto Lions da Visão vai ajudar milhares e milhares de mato-grossenses que poderão ter a oportunidade de recuperar sua visão e voltar a enxergar com qualidade. Isso não tem preço”, afirmou o governador Mauro Mendes.

A expectativa do secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo, é que essa parceria “zere” a fila por atendimentos oftalmológicos em Mato Grosso.

“Existe uma demanda expressiva de atendimentos na área oftalmológica que congestiona o Sistema de Regulação. Com a inauguração desse hospital, em parceria com o Governo de Estado, vamos trabalhar incessantemente para acabar com a fila de espera por esse procedimento para nenhum mato-grossense deixar de enxergar o crescimento do nosso Estado”, acrescenta Gilberto.

O anúncio do aporte financeiro ocorreu durante a inauguração da nova sede do hospital. A obra de construção estava parada há 10 anos. A retomada das obras foi assinada em outubro de 2020, pelo governador Mauro Mendes, com a destinação de recursos estaduais via convênios totalizados em R$ 2 milhões.

Emocionado com a entrega da obra do Hospital, o presidente do Instituto Lions da Visão em Mato Grosso, Whady Lacerda, agradeceu as parcerias e parabenizou os voluntários que trabalharam ao seu lado na realização de um sonho.

“Este é um momento muito importante e feliz porque estamos entregando ao necessitado um serviço que muitos estão precisando. Agora, os carentes vão contar com um hospital moderno e de alta qualidade. Isso só foi concretizado graças a muita gente que ajudou, como deputados, senadores, o governador e voluntários”, lembra Whandy.

Além do apoio do Governo do Estado, o Instituto recebeu doações voluntárias de apoiadores e também da Assembleia Legislativa, de deputados federais e senadores, por meio de emendas parlamentares. No total, a construção do hospital ficou avaliada em mais R$ 40 milhões.

“Foram anos de luta esperando por esse momento onde diversos governadores prometeram e acabaram não honrando com o Lions, mas nós, a Assembleia Legislativa junto com o Governo do Estado, conseguimos ajudar. Sabemos o trabalho que o Lions faz. São homens e mulheres de bem que acreditam e se doam para fazer o bem a quem precisa de uma atenção especial, de um olhar social e o Instituto chega até essas pessoas”, ressaltou o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Estadual Max Russi.

O senador Wellington Fagundes esteve no evento e ressaltou que o trabalho social do Lions é imprescindível em um país cuja a desigualdade social predomina. Pactuando da fala do senador, a deputada federal Rosa Neide acrescentou ainda que a iniciativa do Instituto alcança as escolas beneficiando, dessa forma, os menos favorecidos.

Também participaram da inauguração do Hospital o terceiro vice-presidente internacional do Lions, Fabrício de Oliveira, os deputados estaduais Paulo Araújo, Elizeu Nascimento, Dr. Gimenez, Dr. João, Dr. Eugênio, Eduardo Botelho e Túlio Fontes, além da vereadora Michelly Alencar e diversas lideranças do Instituto, bem como seus apoiadores.

O Hospital

O Hospital Oftalmológico Lions da Visão está localizado no Bairro CPA1 e dispõe de uma estrutura de 3 mil m² de área construída e 16 mil m² de área total. Conforme a diretora administrativa da unidade, Regina Maria Pereira de Souza, o local conta com 10 leitos de enfermaria, quatro centros cirúrgicos com a capacidade de realizar 100 procedimentos por dia. Entre as cirurgias a serem realizadas estão catarata, glaucoma, estrabismo, pterígio e de blefaroplastia.

Antes, entre 2002 e 2007, o hospital estava locado em um espaço de 1.000 m² no Hospital Sotrauma. Depois, os serviços passaram a ser realizados em um imóvel de aproximadamente 1.100 m² doado pelo Estado de Mato Grosso localizado no bairro Baú.

“Estou há 20 anos à frente da instituição e vimos ela crescer gradativamente, atendendo uma população que passa por grande necessidade na área de oftmologia, pois é uma área cara que muitos têm dificuldade de acesso. Então, nossa expectativa é atender esse público ofertando qualidade de vida á todos que precisam dessa especialidade”, afirmou a diretora.

O Instituto

Fundado em julho de 2000, pelo Distrito LB-4 de Lions Clube, o Instituto Lions da Visão, entidade beneficente, assistencial, pessoa jurídica de direito privado e sem fins lucrativos, atua na área de saúde, com especialidade em atendimento oftalmológico, prestando atendimento através do SUS e de forma gratuita às pessoas de baixa renda.