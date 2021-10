Governo de MT lamenta falecimento de ex-prefeito de Diamantino e esposa

O Governo de Mato Grosso lamenta o falecimento do ex-prefeito de Diamantino, Eduardo Capistrano, e da esposa dele, Suzana Dal Molin, vítimas de um grave acidente, na BR-163, em Mato Grosso do Sul, na manhã deste domingo (03.10).

A morte prematura do jovem casal ocorreu enquanto faziam um passeio de motocicleta, que colidiu com uma carreta nas proximidades do município de Nova Alvorada do Sul (MS).

“Foi com muita tristeza que recebemos a notícia do falecimento do ex-prefeito e de sua esposa. Eu e Virginia estamos consternados com tamanha tragédia. Que Deus conforte o coração de toda a família e amigos para que possam ter força e superar esse momento de dor e tristeza”, lamentaram o governador Mauro Mendes e a primeira-dama Virginia Mendes.

Eduardo Capistrano foi prefeito de Diamantino entre os anos de 2017 e 2020. Ele e a esposa deixam três filhos: de 6 e 2 anos, e um bebê de 9 meses.