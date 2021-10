Governo lançará novo portal sobre qualidade de material de construção

Com a promessa de tornar mais eficiente as consultas sobre as empresas da área de construção, o ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) lança na próxima quinta-feira (7) o novo portal do Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H).

Segundo a pasta, a modernização da página permitirá consultas mais detalhadas sobre as empresas certificadas que produzem, importam e distribuem materiais de construção em conformidade com as normas técnicas brasileiras.

O evento de lançamento será transmitido pelo canal do Youtube do MDR, a partir das 16h. A plataforma deve reunir, em um único espaço, informações tanto sobre o processo construtivo, a exemplo de formas mais eficientes de edificação de um prédio ou uma habitação, quanto a utilização das normas vigentes no território nacional.

Com isso, o novo portal trará informações relevantes para construtores, projetistas, fornecedores, fabricantes de materiais e componentes ou proponentes de sistemas inovadores como forma de elevar a qualidade das edificações habitacionais brasileiras.

Programa

O Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat, vinculado à Secretaria Nacional de Habitação do MDR, é uma ferramenta do governo federal voltado para a qualidade e produtividade na habitação social.

Atualmente, o PBQP-H conta com 21 programas Setoriais da Qualidade (PSQs), liderados por 12 entidades setoriais nacionais, que monitoram 684 empresas e 1.058 produtos-alvo de 775 marcas comerciais.

O PBQP-H busca garantir dois pontos fundamentais: a qualidade, com obras marcadas pela segurança e durabilidade; e a produtividade do setor da construção, a partir da sua modernização.