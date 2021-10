Homem é agredido e jogado no bueiro após suspeitas de estuprar uma criança de 3 anos

Um homem suspeito de abusar sexualmente de uma criança de 3 anos foi agredido por populares e jogado dentro de um bueiro em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte.

De acordo com a Polícia Militar, o pai da vítima havia deixado a menina no carro para buscar a cadeirinha. Nesse momento, o suspeito, com idade entre 50 e 60 anos, teria se aproximado do veículo e acenado para a criança. Na sequência, o homem aproveitou a janela aberta do carro para passar a mão nas partes íntimas da menina, conforme consta no registro policial.

Segundo a PM, a dona de um bar que fica em frente ao local percebeu a ação e alertou outras pessoas que estavam na rua. Os populares, incluindo a mãe da vítima, passaram a xingar e agredir o suspeito, que, por fim, foi jogado dentro de um bueiro na rua.

Pelo menos oito militares do Corpo de Bombeiros atuaram no resgate do suspeito. Os agentes quebraram parte do concreto para retirar o homem de dentro do buraco. Segundo a equipe de socorro, ele apresentava confusão mental e várias lesões no crânio e no corpo.

Após ser resgatado, o suspeito foi levado para o Hospital Risoleta Neves, na região norte de Belo Horizonte, e, na sequência, encaminhado ao sistema prisional. A ocorrência foi registrada como estupro de vulnerável e também lesão corporal, em referência às agressões sofridas pelo suspeito.