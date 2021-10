Homem é preso com porção de maconha em pátio de rodoviária

Um homem foi preso pela Polícia Militar (PM) e deve responder pelo crime de tráfico de drogas, na noite deste domingo (10), no bairro Planalto, em Jaciara (MT). A PM apreendeu 1 porção e 1 cigarro de maconha.

Durante patrulhamento pelo bairro, a guarnição deparou com o indivíduo em atitude suspeita no pátio da estação rodoviária. Durante busca pessoal, foi encontrado com o indivíduo um cigarro feito com uma substância análoga a maconha, em seguida foi realizada busca aos pertences do suspeito, onde foi encontrado uma porção da mesma substância.

Diante da situação, o suspeito foi detido e encaminhado para a Delegacia.