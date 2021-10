Homem usa arco e flecha em ataque na Noruega e deixa mortos e feridos

A polícia da Noruega informou, nesta quarta-feira (13), que um homem armado com arco e flechas matou e feriu várias pessoas, em Kongsberg, no sudeste do país. O suspeito foi detido pelas autoridades locais logo após o ataque.

“Lamentavelmente, podemos confirmar que há vários feridos e também, desgraçadamente, vários mortos”, disse Øyvind Aas, funcionário da polícia local, em coletiva de imprensa. “O homem que cometeu este ato foi detido pela polícia e, segundo o que sabemos, só há uma pessoa envolvida”, acrescentou.

As autoridades noruegueses ainda não sabem os motivos do ataque, que ocorreu em diversos pontos do centro da cidade de Kongsberg. A polícia também não revelou maiores detalhes sobre o suspeito. De acordo com o canal TV2, o autor do ataque foi detido com uma faca e outras armas.

Equipes de resgate levaram os feridos para hospitais da região, mas não divulgaram quantas pessoas foram atingidas pelas flechas ou o estado de saúde das vítimas.

“Não estamos buscando outros suspeitos”, completou Øyvind Aas. “Ao ver como se sucederam os atos, é natural avaliar que se tratou de um ataque terrorista. O detido não foi interrogado ainda e é muito cedo para se pronunciar sobre os motivos do ataque”.

Os moradores de Kongsberg, cidade com cerca de 25 mil habitantes, foram orientados a permanecer em suas casas.