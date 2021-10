House of The Dragon | Tudo o que sabemos sobre a série até o momento

Menos de 3 anos após o final de Game of Thrones ser exibido pela HBO, aos poucos novidades sobre a série prelúdio intitulada House of The Dragon vão surgindo. E assim, agora reunimos então os seus principais detalhes em um único texto.

Como é de conhecimento, antes mesmo da exibição do último episódio de Game of Thrones em 2019 começaram a surgir detalhes sobre o desenvolvimento de séries ambientadas no mesmo universo. Um delas, estrelada por Naomi Watts, acabou até mesmo não tendo o seu desenvolvimento aprovado pela HBO. Entretanto, anúncios não pararam e surgir com o tempo.

E foi mais ou menos nesta época do cancelamento que também tivemos o anúncio de que House of The Dragon havia sido aprovada para seguir em frente com o desenvolvimento de uma temporada completa. De lá pra cá mais alguns títulos foram anunciados, mas apenas o projeto que contará a história da casa Targaryen está avançado o suficiente e já traçando o seu caminho para lançamento.

A data de estreia de House of The Dragon

Com as filmagens já em andamento há alguns meses, a série House of The Dragon ainda não teve uma data de lançamento definitiva confirmada pela HBO e HBO Max. O que sabemos no momento, de fato, é que a sua estreia acontecerá no ano de 2022. Ainda assim, também já podemos começar a especular sobre previsões.

Levando em consideração o avanço da série nos últimos meses, além do fato de que o seu primeiro vídeo oficial já foi revelado (veja no final da postagem), é possível acreditarmos em um lançamento da série focada na família Targaryen em 2 possíveis momentos: ou ela está adiantada o bastante para ser lançada entre os meses de março e junho, ou então a sua estreia deve ficar somente para a fall season de 2022. Ou seja, a partir do mês de setembro.

A história de House of The Dragon

A trama Fire & Blood, que servirá como base para House of The Dragon, começa com Aegon, o conquistador, criador do Trono de Ferro, e ele parte para continuar a contagem das gerações dos Targaryens que lutaram para manter o trono, até a Guerra Civil, conhecida como A Dança dos Dragões, que quase extinguiu a sua dinastia.

Embora uma sinopse oficial para a série ainda não tenha sido revelada, no momento é de conhecimento que a mesma será ambientada 200 anos antes dos acontecimentos que foram vistos em Game of Thrones.

Elenco e personagens

Paddy Considine (Chumbo Grosso, Peaky Blinders) viverá o Rei Viserys I em House of The Dragon. Ele foi escolhido pelos senhores de Westeros para suceder o Velho Rei, Jaehaerys Targaryen, no Grande Conselho de Harrenhal. O mesmo é descrito ainda como um “homem caloroso, gentil e decente, Viserys deseja apenas levar adiante o legado de seu avô. Mas os bons homens não são necessariamente grandes reis”.

Emma D’Arcy viverá a princesa Rhaenyra Targaryen, sendo esta a primeira filha do rei. Ela tem sangue valiriano puro e é uma montadora de dragões. Muitos diriam que Rhaenyra nasceu com tudo – mas ela não nasceu um homem. A atriz Milly Alcock viverá a versão mais jovem da personagem.

Matt Smith viverá o Príncipe Daemon Targaryen, irmão mais novo do Rei Viserys e herdeiro do trono. Um guerreiro incomparável e um cavaleiro de dragão, Daemon possui o verdadeiro sangue do dragão. Mas dizem que sempre que um Targaryen nasce, os deuses jogam uma moeda para o alto.

Steve Toussaint é o intérprete do Lord Corlys Velaryon / o Senhor da Casa Velaryon. Trata-se de uma linhagem valiriana tão antiga quanto a Casa Targaryen. Como “A Serpente do Mar”, o mais famoso aventureiro náutico da história de Westeros, Lord Corlys transformou sua casa em um assento poderoso que é ainda mais rico do que os Lannisters e que afirma ser a maior marinha do mundo.

Eve Best viverá a Princesa Rhaenys Velaryon na série House of The Dragon. Cavaleira de dragão e esposa de Lorde Corlys Velaryon, “A Rainha Que Nunca Foi” foi preterida como herdeira do trono no Grande Conselho porque o reino favorecia seu primo Viserys, simplesmente por ser homem.

Sonoya Mizuno será a intérprete de Mysaria. Ela veio para Westeros sem nada e foi vendida mais vezes do que ela consegue se lembrar. Ela poderia ter murchado…mas em vez disso, ela se tornou a mais confiável – e mais improvável – aliada do Príncipe Daemon Targaryen, o herdeiro do trono.

Rhys Ifans viverá o personagem Otto Hightower. A Mão do Rei, Sor Otto serve leal e fielmente ao seu rei e ao seu reino. Na opinião da Mão, a maior ameaça ao reino é o irmão do rei, Daemon, e sua posição como herdeiro do trono.

Olivia Cooke é a intérprete da personagem Alicent Hightower. Ela é filha de Otto Hightower (Rhys Ifans), a Mão do Rei, e a mulher mais bonita dos Sete Reinos. Alicent foi criado na Fortaleza Vermelha, perto do rei e de seu círculo mais íntimo; ela possui uma graça cortês e uma aguçada perspicácia política. A sua versão jovem será interpretada por Emily Carey.

Wil Johnson foi anunciado como o intérprete de Ser Vaemond Velaryon – O irmão mais novo de Coryls Velaryon e comandante na marinha Velaryon.

John Macmillan foi anunciado como o intérprete de Ser Laenor Velaryon – Filho de Corlys Velaryon e Rhaenys Targaryen.

Savannah Steyn foi anunciada como a intérprete de Lady Laena Velayron – Filha de Corlys Velaryon e Rhaenys Targaryen.

Theo Nate foi anunciado como o intérprete de Ser Laenor Velaryon – Filho de Corlys Velaryon and Rhaenys Targaryen.

Outros nomes que também foram anunciados como parte da série House of The Dragon são Graham McTavish, Ryan Corr, Jefferson Hall, David Horovitch, Matthew Needham, Bill Patterson, e Gavin Spokes. Entretanto, até o momento não foram revelados grandes detalhes sobre seus personagens.

Produção

A primeira temporada de House of The Dragon contará com 10 episódios, tendo ainda Ryan Condal e Miguel Sapochnik como co-showrunners. Além disso, também foi destacado na época do seu anúncio que Sapochnik irá dirigir o episódio piloto e outros episódios da série. Clare Kilner e Geeta V. Patel também foram anunciadas como diretoras.

A série foi criada por George R. R. Martin em parceria com Ryan Condal, enquanto Sara Hess assina o roteiro. O trio ainda assume cargos na produção executiva ao lado de Sapochnik, Vince Gerardis, Greg Yaitanes, e Ron Schmidt.

Confira o teaser trailer da série House of The Dragon: