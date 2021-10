Idoso ultrapassa pela direita, bate em poste, capota o veículo e sai ileso

Um casal que estava em uma moto Strada ficou ferido, após um acidente com um veículo Uno neste domingo na MT-270 em Rondonópolis-MT.

De acordo com as primeiras informações, o idoso de 63 anos conduzia o carro Uno e o motociclista de 19 anos estava na moto com uma jovem na garupa, os dois veículos seguiam no mesmo trajeto sentido bairro/Centro.

Nas proximidades do condomínio Village do Cerrado a moto que estava atrás ultrapassou o Uno e ficou no meio da pista, instantes seguintes, o idoso ultrapassou pela direita da moto, neste momento o motociclista desequilibrou, bateu na lateral do carro e caiu ao solo.

O motorista por sua vez, perdeu o controle, bateu o carro em um poste e capotou para pista contrária, apesar das consequências o idoso não teve nenhum ferimento e recusou atendimento do Samu.

Já o motociclista ficou ferido sentindo muita dor nas costelas e a jovem que estava na garupa quebrou o braço direito.

O casal foi socorrido pelo Samu e encaminhado para o Hospital Regional.