Indea fiscaliza mais de 6 mil propriedades rurais em MT

O Instituto de Defesa Agropecuária do Mato Grosso (Indea-MT) realizou 6.398 fiscalizações em propriedades, durante o vazio sanitário da soja. A ação alcançou 121 municípios do Estado.

Nesse período foram emitidas 166 notificações quanto à obrigatoriedade da destruição das plantas de soja e expedidos 74 autos de infração por descumprimento do vazio sanitário (período em que é proibida a presença de plantas vivas de soja nas lavouras).

O vazio sanitário da soja foi instituído em Mato Grosso no ano de 2006, como uma medida fitossanitária para a prevenção da ferrugem asiática da soja, cujo objetivo é reduzir a sobrevivência do fungo Phakopsora pachyrhizi na entressafra e, assim evitar a ocorrência da doença na safra.

A ferrugem asiática da soja é uma das principais doenças que acomete a cultura, causando desfolha precoce da planta, impedindo a completa formação dos grãos e a consequente queda de produtividade.

O vazio sanitário da soja ocorreu de 15 de junho a 15 de setembro.

Gestão sanitária

Em 2021 houve aumento de 48% no volume de fiscalizações em comparação ao ano passado. Bem como, foi registrado crescimento de mais de 230% no número de autuações.

Além das inspeções, nesse ano, os servidores do Indea-MT realizaram coletas de folhas em áreas onde foram constatadas plantas vivas de soja durante o vazio. O material genético foi levado para diagnóstico fitossanitário no Laboratório de Sanidade Vegetal do Instituto e dos exemplares recolhidos, 54% estavam infectadas pela ferrugem asiática.

De acordo com o diretor técnico do Indea-MT, Renan Tomazele, a confirmação de ocorrência da doença reforça a importância de os produtores cumprirem as medidas fitossanitárias estabelecidas. “Trabalhamos visando a prevenção da doença e a manutenção sustentável da cultura da soja no Estado, mas contamos com os produtores para que a ação seja concluída com sucesso”, ressalta.

Produção

A soja, principal commodity do país, chegou à produção de 121,8 milhões de toneladas, aumento de 6,5% frente à safra anterior e gerou um valor bruto de R$ 169,1 bilhões. Isso representa um crescimento de 35% em relação ao valor obtido em 2019. A oleaginosa passou a responder por 57,2% do valor da produção total dos grãos. Em 2020, o grupo de cereais, leguminosas e oleaginosas alcançou o segundo recorde consecutivo em quantidade produzida.

Mato Grosso é o maior produtor de soja do país. A oleaginosa ocupa uma área de quase 10 milhões de hectares no Estado, distribuídos em mais de onze mil unidades de produção.