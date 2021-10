Jaciara tem programação especial para celebrar aniversário de 63 anos

A Prefeitura de Jaciara organizou uma programação especial para comemorar o aniversário de 63 anos do município. A data será celebrada oficialmente nesta quinta-feira (21), mas a programação começou no último fim de semana e seguirá até o fim do mês com várias atividades (veja abaixo).

A programação conta com eventos culturais, esportivos e econômicos. Entre os destaques estão o Circuito do Empreendedor, realizado pelo Governo do Estado em parceria com o Cidesasul e a Prefeitura de Jaciara, e também o 1º Festival Gastronômico “Tacho Quente Delivery Much”.

O Circuito do Empreendedor acontece hoje (20) durante todo o dia. O objetivo é impulsionar os pequenos negócios no Estado por meio de oficinas, palestras e orientações técnicas, é direcionado a futuros empreendedores, microempreendedores individuais e empresários de pequeno porte.

Os participantes do evento vão ter acesso a informações sobre linhas de crédito da Desenvolve MT, cadeias produtivas, incentivos fiscais, fluxo de caixa e capital de giro, crédito digital a serviço do micro e pequeno empreendedor, turismo, entre outras capacitações.

PROGRAMAÇÃO

Amanhã (21) a principal atividade é o festival gastronômico, que devera eleger um prato típico de Jaciara. O evento está previsto para começar às 18 horas e contará com a participação dos melhores cozinheiros da cidade.

Até domingo haverá ainda inaugurações, apresentações musicais, torneios esportivos em várias modalidades e também homenagens às vítimas da Covid-19.

Veja abaixo a programação completa desenvolvida pela Prefeitura para celebrar os 63 anos de Jaciara:

16 E 17/10 – Futvôlei – Quadra de Areia Municipal – 8hs

17/10 – Street Motos – Estacionamento Centro de Eventos – 14hs

20/10 – 8º Circuito do Empreendedor – parceria com o Governo do Estado, EduVale, das 8hs às 18hs

21/10 – Shows Nacional, Regional e local – Estacionamento Centro de Eventos – 18hs

21/10 – Festival Gastronômico “Tacho Quente – Delivery Much”, a partir das 18hs

21/10 – Hand Beach – Quadra de Areia Municipal – 8hs

21/10 – Inauguração Memorial Bosque da Saudade, em homenagem às vítimas da Covid-19, Superint. Meio Ambiente – 8hs

22/10 – Musical “Altar da Lua” – Centro de Eventos – 20hs

24/10 – Pedal com saída da Praça Tamoios/Hidrelétrica do Prata, às 5h30

24/10 – Corrida 7KM, saída Praça Tamoios – às 7hs

24/10 – Velocross, Pista do Aeroporto – 8hs

31/10 – Vôlei de Areia – Quadra de Areia Municipal , a partir das 8hs